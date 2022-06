Deux recours contre le rachat de RTL Le groupe IPM et la régie Ads&Data attaquent la décision de l’Autorité belge de la concurrence d’autoriser le rachat de RTL par Rossel et DPG

Journaliste au service Economie Par Jean-François Munster Publié le 2/06/2022 à 10:29 Temps de lecture: 3 min

Le groupe IPM (La Libre, La DH, L’Avenir) et Ads&Data – la régie publicitaire commune de Telenet/SBS, Mediahuis et Proximus – ont introduit un recours auprès de la Cour des marchés en vue d’obtenir l’annulation de la décision de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) du 29 mars dernier autorisant la reprise de RTL Belgium par DPG Media (VTM, Het Laatste Nieuws…) et Rossel (Le Soir, Sudinfo…). Révélée par le média spécialisé MediaMarketing, l’information nous a été confirmée par les intéressés. Le recours n’est pas suspensif. À lire aussi Feu vert pour le rachat de RTL Belgium par Rossel et DPG « Tous les observateurs ont été surpris par l’absence d’un encadrement minimum de la part de l’ABC de ce rachat, justifie François le Hodey, CEO d’IPM. Son analyse a été déficiente et des devoirs n’ont pas été réalisés ». Il précise que l’objectif poursuivi n’est pas d’obtenir une interdiction de cette concentration qu’il qualifie « d’exceptionnelle » mais plutôt un cadre assurant que la concurrence sera bien préservée sur le marché.

Même son de cloche chez Ads&Data. « Nous estimons que la concentration entravera de manière significative une concurrence effective et que les concurrents et les annonceurs seront affectés », nous indique son responsable Bart Decoster. Il estime que « l’enquête de la BMA ne cartographie pas suffisamment les effets de la concentration, de sorte que la décision d’approuver la concentration – en grande partie sans condition – ignore les risques réels pour la concurrence ». À lire aussi Derrière le rachat de RTL, l’enjeu colossal de la publicité vidéo La RMB – la régie de la RTBF – n’a, de son côté, pas introduit de recours. « L’ABC a largement sous-estimé l’impact qu’aura cette opération mais nous avons fait une analyse bénéfices/risques et avons estimé en tant que groupe (RMB et RTBF) qu’il n’était pas souhaitable d’introduire un recours en ce moment », explique Massimo Papa, directeur général adjoint. Rappelons qu’on est en plein processus de renouvellement du contrat de gestion de la RTBF et que, dans ce contexte, les relations entre celle-ci et les éditeurs de presse sont extrêmement tendues. À lire aussi Les éditeurs et la RTBF à couteaux tirés De son côté, Bernard Marchant, CEO de Rossel, reste serein. « On s’attendait à un recours de la part d’IPM puisque cela fait partie de ses habitudes. En ce qui concerne la régie Ads&data, c’est assez étonnant de la voir agir de la sorte compte tenu de la position extrêmement puissante qu’elle détient dans le nord du pays. En outre, elle n’est pas beaucoup intervenue durant la procédure d’analyse de l’ABC ».