«Vous avez de ces mots»: Faites entrer l’{impétrant}

Il est des mots qui couvrent un champ lexical particulièrement riche et parfois contrasté. Pensez par exemple à ministre, passé de “serviteur” à “membre d’un gouvernement”. Ou à gendarme, faisant le grand écart entre “gentilhomme cavalier” et “virago”, quand ce n’est pas entre “hareng saur” et “saucisse sèche”.

Le nom impétrant est du nombre. Il s’entend à la fois dans de doctes assemblées et chez les rudes travailleurs de la terre. S’il s’agit d’un impétrant belge, toutefois. Comment expliquer cette variation ? Cette chronique a mené l’enquête, sans verser dans la lexicographie de caniveau.