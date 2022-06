Mancini promet des changements pour l’Italie après la déroute contre l’Argentine: «Nous devons trouver des joueurs»

Moins d’un an après son sacre à l’Euro, le sélectionneur de l’équipe d’Italie Roberto Mancini a promis des changements après les mois difficiles que viennent de connaître les Azzurri marqués par la non-qualification pour le Mondial et la déroute (3-0), qui aurait pu être bien plus sévère, mercredi contre l’Argentine à Wembley. Ce match baptisé la Finalissima opposait le champion d’Europe à celui d’Amérique du Sud en titre.

« En première mi-temps, nous avons fait deux erreurs sur leurs deux buts, puis ils ont mieux gardé le ballon », a déclaré Mancini sur Sky Italia. « Ils étaient meilleurs que nous, mais je dois dire merci à ces gars qui ont joué pendant ces quatre années. Il y a des regrets avec l’absence de qualification pour la Coupe du monde, et le match de ce soir était au début équilibré, ensuite ils ont montré une qualité supérieure à nous. On a vraiment eu peu d’occasions en seconde période. On a fait trop peu pour réussir à remonter. » »