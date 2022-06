«Je dirais même plus»: L’adieu aux armes

La guerre est bel et bien finie en Europe, croyait-on quand le Mur de Berlin est tombé. Las ! Le terrorisme et l’expansionnisme poutinien ont rallumé les feux de l’enfer.

Il fut un temps où on défilait joyeusement avec poussettes, trompettes, calicots et drapeaux contre la guerre, la dissémination de missiles et d’armes nucléaires notamment en Belgique. Supprimons l’armée ! c’était le cri de notre jeunesse. Mettons fin au commerce des armes. A l’achat de matériel militaire à l’étranger qui sert surtout à remplir les caisses personnelles de quelques-uns et de certains partis politiques (l’affaire Agusta-Dassault). Remplaçons la FN par des industries bio.