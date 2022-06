Le Port de Bruxelles met à l’eau un bateau nettoyeur

Le Damona vient rejoindre le Castor et le Botia (2019), deux bateaux nettoyeurs actifs dans le port depuis 2006 et 2019.

Ces bateaux nettoyeurs sortent actuellement quasiment tous les jours, en fonction du personnel disponible, sauf si les conditions météo ne le permettent pas.

Une belle solution pour nettoyer notre environnement

Chaque année, ce sont entre 200 et 250 m3 de déchets qui sont ainsi récoltés sans compter ce qui est collecté séparément (matelas, vélos repêchés à l’aimant et abandonnés sur les berges, etc.)

Des efforts sont également déployés à destination de la batellerie, qui dispose d’un parc à déchets spécifique à l’écluse de Molenbeek. Les bateliers peuvent y déposer les papiers et cartons, les PMC, le verre et les ordures résiduelles non-recyclables. Prochainement un service de collecte des déchets huileux et graisseux et des petits déchets dangereux sera proposé. Il existe aussi un service commun entre le Port de Bruxelles et De Vlaamse Waterweg pour la collecte des huiles moteurs et des eaux de fonds de cale.

La mise à l’eau a eu lieu jeudi en présence du ministre bruxellois Alain Maron, en charge de l’environnement et du Port de Bruxelles, de Yassine Akki, président, d’Anthony Baert, vice-président et de Gert Van der Eeken, nouveau directeur général du Port de Bruxelles.