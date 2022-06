Conflit israélo-palestinien: rétropédalage sur une interdiction belge des produits issus des colonies

Mais le lendemain, on rétropédale. Le cabinet du Premier ministre précise jeudi que ce travail s’inscrit dans le contexte européen et que la Belgique n’a lancé aucune initiative nouvelle en la matière. Le gouvernement continue de s’inscrire dans le cadre actuel, à savoir l’examen par la Commission européenne d’une pétition d’initiative citoyenne portant sur un texte déposé par le chercheur belge Tom Moerenhout et six autres personnes.

« Le sujet vit au gouvernement »

« Au-delà des propos du Premier ministre, qui affirment bien que c’est au niveau belge que cette interdiction est étudiée, les débats en commission ont montré que cinq des sept partis de la majorité sont clairement en faveur de cette interdiction des produits des colonies », souligne le député Ecolo Simon Moutquin. « Le sujet vit au gouvernement et doit aboutir ces prochains mois. » « Quand on prend la mesure de la dégradation de la situation nourrie par la radicalisation inouïe du champ politique et sécuritaire israélien, on se dit qu'il est grand temps que les Européens et la Belgique en particulier, adapte leur posture et s'engagent vers des mesures beaucoup sérieuses à l'égard d'Israël. L'inaction n'est plus soutenable. Encore moins après la mobilisation dont nous avons été capables à l'égard de la Russie », continue Malik Ben Achour, député PS.

« Israël prend note de ces précisions. Le boycott anti Israel est un instrument électoraliste qui ne contribue en rien à la promotion de la paix au Proche-Orient », a de son côté indiqué l’ambassadeur israélien à Bruxelles Emmanuel Nahshon.

En novembre dernier, la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, avait communiqué les conclusions d’un groupe de travail constitué en vue d’approfondir la politique de différenciation des produits issus de ces colonies par le biais d’un étiquetage. Ces produits, dont il est difficile de déterminer exactement la provenance, ne peuvent en effet bénéficier du traitement avantageux prévu par l’accord qui lie l’UE et Israël.

De Croo pressé par les députés

Pressé par les députés, le chef du gouvernement était allé un pas plus loin mercredi, en évoquant la possibilité non plus de différencier ces produits mais d’en interdire l’importation. L’annonce avait réjoui plusieurs députés, notamment à gauche.

La perspective d’un boycott est extrêmement controversée. Et fermement condamnée par Israël. Pourtant, certaines personnalités israéliennes la soutiennent. Il y a quelques jours, selon un document produit par M. Moutquin sur Twitter, neuf d’entre elles, dont un ancien président de la Knesset, Avraham Burg, et un ancien procureur général, Michael Ben Yair, ont adressé une lettre au gouvernement belge dans laquelle ils expriment leur soutien à la politique de différenciation qui se met en place. Ils estiment aussi que des pas supplémentaires devront être posés, en particulier en vue d’interdire le commerce avec les colonies en Territoires occupés. Ils appellent la Belgique à prendre le leadership dans cette matière. Continuer le commerce avec ces colonies renforcera la politique israélienne de colonisation, ont-ils averti.