La reine Elizabeth II se présente devant la foule pour son jubilé de platine (photos et vidéo)

Fanions aux couleurs nationales arborant le portrait de la monarque de 96 ans et paniers de pique-nique : avant même que s’ébranle la traditionnelle parade militaire du Salut aux couleurs lançant quatre jours de festivités, les spectateurs ont pris leurs quartiers sous un soleil radieux le long des barrières longeant le Mall, majestueuse artère arborée donnant sur le palais d’où la souveraine apparaîtra au balcon.

Venu avec sa femme et ses trois enfants, Paul Fletcher, 55 ans, ne voulait absolument pas manquer cet événement, qui verra les troupes défiler en fanfare pour marquer l’anniversaire officiel d’Elizabeth II, une tradition vieille de plus de 260 ans. « Ce sera probablement la seule fois, ou une des seules fois, que la reine pourra encore le faire », explique-t-il à l’AFP. 70 ans sur le trône, « c’est du jamais vu et je ne pense pas que cela se produira à nouveau », ajoute le quinquagénaire, qui travaille pour le service public de santé britannique (NHS). « Je ne pense pas qu’on va voir quoi que ce soit, mais rien qu’un petit aperçu, ce serait bien », sourit sa femme Diane, 52 ans, tentant de s’approcher le plus possible des barrières.

Ce jubilé de platine est inédit au Royaume-Uni. Montée sur le trône à 25 ans à la mort de son père, George VI, le 6 février 1952, Elizabeth II est la première dans l’histoire millénaire de cette monarchie à afficher un règne aussi long. Il est peu probable que ses successeurs battent son record : Charles, le prince héritier a 73 ans, son fils William bientôt 40 ans.