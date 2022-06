Le tiramisu, le dessert italien qui fait saliver le monde

Avec « pizza », « tiramisu » est sans doute l’un des mots italiens le plus connu au monde. Dans l’assiette, il est sans conteste le dessert le plus célèbre du globe. Des œufs, du sucre, du mascarpone, des biscuits et du café… Cinq ingrédients jugés particulièrement revigorants une fois associés, d’où la signification du nom de cette gourmandise : « Remonte-moi le moral. » Littéralement : « Tire-moi vers le haut. » Relativement simple à réaliser, le secret d’un bon tiramisu résiderait dans le temps que vous consacrerez à la confection de son appareil. « Ce qui dénote un tiramisu de qualité, c’est d’abord la crème au mascarpone. Elle doit être à la fois ferme et légère », estime Francesco Cury, le chef italien du restaurant Racines, à Ixelles. « Tout se joue au moment de la montée des œufs en neige.