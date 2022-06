Trois fusillades simultanées aux Etats-Unis

À lire aussi L’implacable répétition des fusillades à l’école aux Etats-Unis

Les trois fusillades ne sont qu’un des nombreux incidents qui se produisent quotidiennement aux Etats-Unis. Selon l’organisation à but non lucratif « Everytown for Gun Safety », plus de 110 personnes sont tuées avec des armes à feu et plus de 200 Américains sont blessés chaque jour.