Djokovic-Nadal: tout profit pour Eurosport en Belgique

Le quart de finale de Roland-Garros entre Nadal et Djokovic a poussé les téléspectateurs francophones à se diriger en télévision vers Eurosport NL pour suivre la partie, étant donné que la RTBF ne disposait pas des droits pour les night sessions. Selon nos informations, plus de 459.000 Belges ont vu au moins un point du match via la chaîne. L’audience moyenne de la rencontre s’élève à 139.600 téléspectateurs pour une part de marché de 8,9 %. Il s’agit d’un score exceptionnel pour la chaîne, compte tenu de la longueur du programme et son heure tardive de fin (de 21h04 à 1h16 !). Eurosport NL signe d’ailleurs son record d’audience depuis le début de l’année 2022.

Précisons encore que la chaîne sportive s’est classée 3e chaîne de la soirée en Flandre et 4e du côté francophone (avec des commentaires en néerlandais). Elle était devancée par La Une et sa série télévisée « Vise le Cœur » (286.721 téléspectateurs), RTL et sa soirée consacrée à la monarchie anglaise (243.682 téléspectateurs pour « Exclusif » à 20h30, 141.439 pour le film « The Queen » à 21h40) et par TF1 qui proposait un nouvel épisode de Koh-Lanta devant, en moyenne, 166.479 téléspectateurs.