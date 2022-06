Jan Rachinsky: «La Russie est proche de la suppression de toutes les voix, comme sous les bolcheviks»

L’historien Jan Rachinsky connaît bien les années les plus sombres de l’Union soviétique. Il dirige l’ONG Memorial, fondée en 1989 par le Prix Nobel de la paix Andreï Sakharov. Cette organisation entretient le souvenir des plus de 3 millions de victimes de la terreur stalinienne et continue aujourd’hui de résister, même si la Cour suprême russe a ordonné la fermeture de sa filiale Memorial International. « Mais ce n’est pas avec la liquidation d’une seule entité juridique qu’ils parviendront à venir à bout de l’ensemble de notre mouvement, qui implique plusieurs organisations et des centaines de milliers de personnes, pas seulement en Russie », soutient Jan Rachinsky. « Nous poursuivons notre quête, en espérant qu’elle ne se heurtera pas non plus à des obstacles insurmontables à l’avenir. »