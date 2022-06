Russie: tour de force médiatique de Poutine, les records du rouble sont un cliché momentané

Le taux de change d’une devise constitue l’un des indicateurs de la puissance économique, et souvent aussi de la stabilité politique, d’un pays. Si l’on appliquait cette règle au rouble, l’enthousiasme serait de mise pour l’économie russe. La monnaie du pays est en effet la devise mondiale qui a enregistré la plus forte progression depuis le début de l’année. En cinq mois, le rouble a gagné 31 % par rapport à l’euro et 22 % par rapport au dollar, monnaie de référence internationale. La semaine dernière, le rouble a même battu le record de 2017 par rapport à l’euro et frôle également les sommets par rapport au dollar. Cette situation pourrait donner l’impression que le président russe Vladimir Poutine a tout parfaitement planifié.