Une mère condamnée avec sursis pour avoir laissé son enfant mourir de faim

L’enfant a été retrouvé mort pour cause de malnutrition sévère. Sa mère, coupable d’avoir laissé son enfant de faim, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Malines, à 15 mois de prison avec sursis probatoire. Elle devra en outre payer une amende de 800 euros et suivre un accompagnement psychologique pour régler son insertion et ses problèmes sociaux. Elle aura une aide à l’éducation et à l’accès au logement. Ses conditions d’hygiène seront surveillées et l’alcool lui sera proscrit.

L’appartement a été trouvé dans un état d’hygiène déplorable

Dans l’appartement une température de 31,5 degrés a été constatée par la police. Un désordre et une hygiène déplorable ont été aussi remarqués, avec restes de nourritures et des jouets pour enfants.