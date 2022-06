Nadal, Zverev, Cilic...: voici quand les demi-finales se joueront à Roland-Garros

Rafael Nadal, sous la menace d’une douleur au pied, a été exceptionnel pour éliminer le N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros dans la nuit de mardi à mercredi. Mais, pas le temps de savourer davantage pour l’Espagnol dans sa quête d’un 14e titre sur la terre battue parisienne. Place à la demi-finale ce vendredi face à l’Allemand Alexander Zverev (3e). Et la programmation lui plaira davantage car il bénéficiera des conditions de « jour » : le match est programmé à 14h45. « Je n’aime pas les sessions de nuit sur terre battue. Je l’ai déjà dit. Je suis très clair là-dessus. Je n’aime pas jouer sur terre battue la nuit, car l’humidité est plus élevée, la balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes, surtout quand il fait froid. Je pense que cela fait une grande différence sur la façon de jouer au tennis sur terre battue», avait expliqué l’Espagnol avant d’affronter Djokovic.

L’autre demi-finale est programmée dans la foulée (pas avant 17h30) et devrait donc, elle, s’achever dans la soirée... Elle opposera le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial et 8e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem, à Marin Cilic (ATP 23). Vainqueur de l’US Open 2014, le Croate se retrouve pour la première fois en demies à Paris. Le Croate devient ainsi le cinquième joueur en activité à avoir atteint le dernier carré dans les quatre tournois du Grand Chelem, avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.