Dans LéNA cette semaine: prendre parti aux Etats-Unis, c’est se mettre en danger

La société Netflix se positionne-t-elle trop à gauche ? Tel est l’avis de certains Américains, qui parlent de « Wokeflix ». Ils font par exemple référence à La chronique des Bridgerton, une série qui crée une sorte d’univers historique parallèle où la reine est noire et où la diversité prévaut sur la discrimination.

Le terme « woke », littéralement « éveillé », est au cœur d’un combat culturel aux Etats-Unis. Pour les uns, « woke » a quelque chose de positif : après une longue période d’ignorance et de silence, la société se penche enfin sur des thèmes comme le racisme et le sexisme. Alors que pour les autres, « woke » est synonyme de moralisme et de cancel culture, c’est-à-dire de bannissement du discours public des personnes qui tiennent des propos prétendument choquants.