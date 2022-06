Bruxelles: un nouveau réaménagement du rond-point Montgomery est prévu

Le réaménagement du rond-point est sur la table et il est soumis aux communes et aux riverains.

Le test n’est pas terminé, le projet de la Région prévoit un réaménagement plus important du rond-point dans les prochaines années. Une piste cyclable bi-directionnelle séparée des espaces réservés aux véhicules motorisés est aussi prévue. Ce projet prévoit aussi l’installation d’une bande extérieure du rond-point réservée aux piétons. Les voitures auront ainsi accès qu’à plus que deux bandes de circulation.

Depuis quelques mois, le rond-point Montgomery a subi une série de renouvellements, tous visant à sécuriser le passage des usagers faibles. Il s’agit d’un test de circulation mené pour deux ans où de nouveaux marquages ont été dessinés, de nouveaux passages ont été aménagés pour les piétons et une bande a été supprimée au centre du nœud de circulation.

Le projet est soumis aux communes et aux riverains

Une réunion avait eu lieu lundi entre les riverains du quartier qui a vu la participation des bourgmestres de Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek Benoît Cerexhe et Vincent De Wolf et l’échevin de la mobilité de Woluwe-Saint-Lambert Gregory Matgen.