Diables rouges: Martinez affirme que Lukaku et Hazard pourraient être titulaires face aux Pays-Bas

Absent de la séance d’entraînement mercredi soir à Tubize, Romelu Lukaku pourrait cependant prendre part à la rencontre de Ligue des Nations entre la Belgique et les Pays-Bas ce vendredi soir.

Dans un premier temps, Roberto Martinez en a dit davantage, lors de sa conférence de presse à 24 heures du coup d’envoi, sur le souci physique de « Big Rom ». « Il s’agit d’une blessure suite à une collision. C’était un problème consécutif à un duel assez violent et, évidemment, accidentel. Mais Romelu se sent bien à présent. Il est en forme et pourrait donc se trouver sur le terrain ce vendredi soir. Pour le reste, nous n’avons pas parlé de son futur, même s’il y a des rumeurs à ce sujet. Romelu se concentre sur ses prestations en équipe nationale et c’est le principal pour l’instant ».

Quant à Eden Hazard, il pourrait également recevoir du temps de jeu en ouverture de week-end. « Je ne pense pas qu’on le verra jouer 90 minutes. Mais il pourrait commencer ce match, comme Romelu », commente le sélectionneur national. « Eden est frais, en forme et très motivé. Pour l’instant, je ne sais pas encore s’il participera aux quatre rencontres à venir. Mais concentrons-nous d’abord sur ce duel entre voisins ».