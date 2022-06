Van Cleemput: «Casper Ruud, un Norvégien après les Suédois»

« Je vais encore me faire des ennemi(e)s, mais il n’y a pas photo entre les demi-finales masculines et celles présentées ce jeudi côté féminin. Je ne parle pas de qualité, mais de constance au plus haut niveau. Avec Nadal – Zverev et Ruud – Cilic, et en sachant que fatalement dans le haut du tableau avec Djokovic et Alcaraz tous réunis, il y allait avoir des dégâts, on retrouve tout de même deux vainqueurs en Grand Chelem, le nº3 mondial et un des meilleurs joueurs sur terre battue actuellement. Je parle de Casper Ruud, évidemment, qui a conquis sept de ses huit titres sur brique ! Ça me fait un peu mal d’en parler (sourire) car c’est le fils de Christian Ruud qui jouait encore quand j’ai débarqué sur le circuit, en 2000, comme coach d’Olivier Rochus… Prendre un coup de vieux comme ça, ce n’est pas très agréable. Et donc, voilà, le gamin a 23 ans, fait déjà partie du top-10 et est un sérieux client sur terre battue ! Ruud, c’est l’essence même du joueur typique de brique pilée.