Roland-Garros: les terriens favoris face aux puncheurs

Étonnant: Ruud est le joueur qui a gagné le plus de matches sur terre battue depuis 2018. Devant Nadal! Les deux spécialistes partent logiquement avec une longueur d’avance, en demi-finales, face à des adversaires solides au service et en coup droit.

Joyeux anniversaire Rafael Nadal ! Enfin, il ne sera évidemment joyeux que si l’Espagnol fait voir ses 36 chandelles à Sascha Zverev lors de cette première demi-finale messieurs, lancée sur le coup de 14h45, sur un Court Philippe-Chatrier qui sera à nouveau mobilisé derrière le maître des lieux, 36 ans, désormais.

Le Majorquin est en effet redevenu LE favori de ce Roland-Garros où il était pourtant arrivé sur la pointe de son pied gauche, définitivement douloureux. La rumeur parisienne raconte qu’il aurait subi une infiltration, avant le tournoi, afin d’oublier le mal. Et on comprend mieux, dès lors, pourquoi il continue de s’inquiéter pour son avenir car ce n’est évidemment pas une solution. « Rafa » a tiré ses conclusions durant cette quinzaine. « Je profite de chaque jour où j’ai la chance d’être là, sans trop penser à ce qui peut arriver dans le futur… Tout ce que je peux garantir, c’est de me battre jusqu’au bout pour poursuivre le rêve. »