Un ex-Vlaams Belang bientôt bourgmestre à Grimbergen: Défi appelle à un sursaut démocratique

Jean Dewit, conseiller communal UF/Défi, annonce qu’il s’opposera au vote de cette motion de méfiance constructive et demandera au CD&V ne pas la soutenir. De plus, il demande à tous les partis démocratiques (Groen, Open VLD, Vooruit) de s’y opposer également, jugeant qu’une alternative avec l’ensemble des partis démocratiques est encore possible en regard des résultats des élections de 2018. En 2018, Vernieuwing avait obtenu 8 sièges, Open VLD, CD&V et Groen 6, N-VA 4, sp.a (devenu Vooruit) 2 et UF 1 siège.