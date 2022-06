Prolongation du nucléaire: Engie veut partager la facture avec l’Etat

C’est d’ici la fin de ce mois de juin que les négociations entre le gouvernement – représenté par le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen) – et le groupe Engie sur la prolongation de la durée de vie de deux réacteurs nucléaires sont censées aboutir. Pour rappel, le 18 mars dernier, la Vivaldi a décidé de donner dix années de vie supplémentaires (jusqu’en 2035) à Doel 4 et Tihange 3. Or il semble que les choses n’aillent pas forcément de soi. On le sait, l’exploitant du parc nucléaire n’était pas partisan d’une telle prolongation. Il se trouve donc dans une position de force vis-à-vis du gouvernement, coincé dans le rôle du quémandeur. Et ce d’autant plus dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, de la crise énergétique qui en résulte – les pays européens essaient de s’affranchir de leur dépendance aux hydrocarbures russes – et d’indisponibilité potentiellement longue d’une partie du parc nucléaire de notre voisin français.