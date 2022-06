Allocations familiales: le système est en danger à Bruxelles

La Commission communautaire commune (Cocom) reste un objet non identifié pour une majorité de Bruxellois. Dans les secteurs de l’aide aux personnes et de la santé, l’institution régionale joue pourtant un rôle clé à Bruxelles. Depuis 2020, avec la dernière réforme de l’Etat, la Cocom gère le colossal budget des allocations familiales (950 millions d’euros par an). Ses finances se trouvent aujourd’hui dans le rouge et les perspectives n’ont rien de réjouissant. Pire, à politique inchangée, la viabilité à moyen terme du système bruxellois d’allocations familiales suscite l’inquiétude. C’est en tout cas le point de vue du ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD). « Je veux mettre mes collègues en garde pour dire qu’il y a un problème si on ne fait rien. La viabilité du système d’allocations familiales m’inquiète-t-elle ? Oui. C’est serré. On risque d’avoir des déficits de 50 à 100 millions d’euros. Pour 2022, on aura environ 80 millions, même si, là, il faut voir quel sera l’impact du covid.