BalanceTonBar: le personnel de l’horeca face à une grave crise de confiance

Octobre 2021. Secoué par le lancement du mouvement #BalanceTonBar, déclenché à partir d’une concordance de témoignages relatifs à des agressions sexuelles rapportées au sein de deux bars ayant pignon sur rue dans le quartier étudiant du Cimetière d’Ixelles, la commune du même nom prenait la décision de lancer un chantier de réflexion autour de la problématique, en commandant une étude sur le sujet auprès d’une société de conseil et de marketing (Egerie Research). Ce rapport – appelé « Diagnostic intersectionnel du vécu des femmes, des personnes sexisées (un terme visant notamment à prendre en compte les personnes qui vivent et qui luttent contre des discriminations sexistes et misogynes dans leur quotidien, NLDR), racisées et faisant partie de la communauté LGBTQIa+ du monde de la nuit » –, désormais finalisé, a été présenté ce mercredi en version condensée aux membres du Conseil de la Nuit de la commune. Le Soir