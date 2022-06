Mercato: un nouveau défi pour Bolat, une première recrue estivale à l’Union

Formé à Bas-Oha, Dony a ensuite rejoint Saint-Trond pour évoluer avec les U18. Cette saison, il a débuté en équipe première, disputant trois rencontres avec Saint-Trond, contre Oud-Heverlee Louvain, Ostende et le KV Malines, à chaque fois comme titulaire.

Il s’agit du premier transfert officialisé par le vice-champion de Belgique en vue de la saison prochaine.

Un nouveau défi pour Bolat

Le gardien turc Sinan Bolat s’est engagé pour quatre ans avec Westerlo. Le club, qui effectuera son retour parmi l’élite du football belge la saison prochaine, l’a annoncé jeudi.

Bolat, 33 ans, évoluait depuis 2020 à La Gantoise, jouant 25 matchs de championnat cette saison avant de perdre sa place au profit de Davy Roef en début d’année. Avant cela, il avait porté les couleurs de plusieurs autres clubs belges : Genk (2005-2009), le Standard (2009-2013), le Club Bruges (2015-2016) et l’Antwerp (2017-2020), remportant deux fois le championnat, en 2009 et 2016. Il a également défendu les buts de Porto, de Kayserispor, de Galatasaray et d’Arouca.

Le gardien compte 12 présences en équipe nationale turque.