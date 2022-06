Wallonie: après la fusion, un outil économique unique à destination des indépendants et des entreprises

En Wallonie, bien malin qui peut expliquer avec précision quels sont les champs de compétence de la Sriw, de la Sogepa et de la Sowalfin, les bras économiques de la Région. Les questionnements seront bientôt sans objet. Ce jeudi en effet, le gouvernement wallon a entériné la fusion de ces trois outils, comme il s’y était engagé dans sa déclaration de politique régionale de 2019. C’est le scénario de fusion par absorption des trois sociétés qui a été retenu. Il débouchera sur la création d’une nouvelle entité juridique, dont le nouveau nom fait l’objet de réflexions en profondeur.

En charge de l’Economie, le ministre Willy Borsus se réjouit de cette décision : « Il faut souligner l’excellent travail accompli par nos outils, mais il est aujourd’hui indispensable de doter la Wallonie d’un outil régional unique, fort et incontournable en matière de financement et d’accompagnement des entreprises. Il faut aussi améliorer l’offre de services à destination des entrepreneurs wallons, supprimer les chevauchements et avoir une approche plus intégrée des dossiers. L’outil fusionné permettra aussi à la Wallonie de soutenir résolument la transition des entreprises. »