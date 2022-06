Une foule énorme a fait la fête à Elizabeth II à Londres

Une heure avant le début de la parade militaire, il était impossible de circuler aux abords du Mall, la grande avenue qui part de Buckingham Palace et sur laquelle devait se dérouler le défilé de Trooping the Colour en l’honneur de la Reine. Les plus grands fans d’Elizabeth II le savaient et avaient planté leur tente au début de la semaine. D’autres sont venus s’installer dès l’aube pour être sûrs de ne rien rater. « On est arrivés à 6 h 45 !, s’exclame un retraité originaire de Bedford, à une heure de Londres. On a passé la nuit dans un hôtel et on est venus tôt. On s’est retrouvés derrière la barrière et on a tout vu ! » Katarina Pranic, une consultante dans la prévention des crimes financiers, est quant à elle arrivée à 8 h 30. « Il y avait déjà une foule immense ! Mais j’ai adoré », souligne la jeune femme de 35 ans.