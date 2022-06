Standard: Sclessin se prépare à une semaine animée

Face aux inquiétudes que certains supporters du Standard nourrissent et à l’immobilisme qu’ils peuvent ressentir à dix jours du début de la campagne de préparation à la saison 2022-2023, prévu le lundi 13 juin, la société américaine 777 Partners, par l’intermédiaire de Josh Wander, son patron, a décidé de s’adresser aux sympathisants rouches. Via un communiqué destiné à rassurer les uns et les autres et à assurer de la profondeur de son engagement « à long terme », même si, en termes de contenu, les propos n’ont rien de révolutionnaires et ne permettent pas d’y voir nécessairement plus clair.