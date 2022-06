Wirenotes, le business douteux de l’entraide étudiante

La start-up wallonne qui propose des échanges de synthèses et des cours, rémunérés, en vidéos par et pour les étudiants inquiète les universités. « Les étudiants sont incités à la fraude. » L’UNamur a mis la société en demeure.

Des milliers de synthèses clé sur porte, des notes à gogo, des résumés de TP, des formulaires d’examen, des vidéos de cours par les « meilleurs étudiants » de la fac… Alors que le blocus bat son plein, la caverne d’Ali Baba pour étudiants en panique se trouve à portée de clic. Elle se nomme Wirenotes, et son pendant pour les vidéos, Edmaster. « Quand on arrive à l’unif, on ne parle que de ça », nous confie Félix (1), étudiant en droit à l’UNamur. « Vu comme ça le projet est magnifique : permettre à l’étudiant d’avoir accès à un endroit qui centralise toutes les notes. Mais quand on voit ce qui se passe derrière, on se dit que ce que fait miroiter Wirenotes est trop beau. »