Equipe première et U23: pas d’alternance assurée au Standard…

On le sait, l’équipe U23, que le Standard alignera la saison prochaine en Division 1B, disputera ses rencontres à Sclessin, les infrastructures situées à l’Académie n’étant pas adaptées pour accueillir le public visiteur. Mais alors qu’il semblait acquis que la première et la deuxième équipe joueraient à tour de rôle en bord de Meuse, cette alternance n’est plus du tout assurée. Ce qui veut dire que le stade Maurice Dufrasne pourrait abriter deux matches sur le même week-end, un le vendredi et l’autre le dimanche, par exemple. En cause, essentiellement, les moyens à mobiliser en termes de sécurité.