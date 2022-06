Mondial au Qatar: «Les fédérations de foot ont un pouvoir et une influence»

Il y a deux sons de cloche. Après les scandales à répétition sur l’organisation du Mondial 2022 au Qatar, l’émirat l’assure : les conditions de travail se sont améliorées (sur les chantiers, mais pas que). Pour les ONG comme Amnesty international ou Human Rights Watch, les nouvelles lois sont loin d’être appliquées. Les travailleurs migrants subissent encore des abus de la part de leur employeur, il leur est en plus très difficile de se retourner contre eux.

Entre ces deux camps, on retrouve l’Organisation internationale du travail (OIT) et le chef de son bureau au Qatar Max Tunon. De passage à Bruxelles, il dresse un bilan réaliste des avancées du Qatar. Et regarde le (long) chemin reste à parcourir.