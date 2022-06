Procès Depp-Heard: la vérité ne naît pas d’un tribunal populaire planétaire

Regarde, c’est Johnny Depp qui a gagné ! » Ils et elles ont été nombreux à envoyer ce SMS à leurs proches dans la foulée du verdict rendu par le tribunal de Fairfax. Et pourtant, ceci correspond uniquement à la « déréalité » créée par les YouTube et autres TikTok. Débouchant non pas sur la vérité judiciaire établie par le tribunal, mais sur une vérité alternative « rendue » par un tribunal populaire planétaire. Et quel peuple ! Peu soucieux d’écouter les interrogatoires, détournant les témoignages, sensationnalisant les audiences, vivant au rythme des prises de vue balancées sur Instagram, des vidéos jetées en pâture par Twitch ou des likes démultipliés via Twitter ou Facebook. Un peuple de supporters avec chacun son « champion » ou qui jugeait à chaque minute de la culpabilité ou de l’innocence des deux célébrités sur la base de leurs mimiques ou de leurs looks mis en scène sur les smartphones.