Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville est en tête après la première spéciale

Déjà le plus rapide du shakedown jeudi matin, Neuville a bouclé les 3,23 km de l’ES1 Olbia-Cabu Abbas en 2 : 26.8. Il devance de 0.5 le Japonais Takamoto Katsuta et de 0.7 le Britannique Elfyn Evans. Les Finlandais Kalle Rovanperä et Esapekka Lappi suivent à 1 seconde.

Kalle Rovanperä domine actuellement le championnat avec 106 points, 46 de plus que Thierry Neuville. Ce dernier trouve en Sardaigne un terrain qui lui convient généralement, en témoignent ses deux victoires (2016 et 2016) et ses podiums (2e en 2013 et 2020, 3e en 2015, 2017 et 2021).