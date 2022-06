Swiatek-Gauff en finale à Roland-Garros: du spectacle, svp!

Après deux demi-finales à sens unique et un tournoi jusqu’ici assez décevant, le tennis féminin espère vivre, samedi, une belle finale entre la reine du circuit et celle qui rêve de l’être, à seulement 18 ans.

Badaboum… 6-2, 6-1 en 1h04 pour Iga Swiatek (nº1) contre Daria Kasatkina (20e) et 6-3, 6-1 en faveur de Coco Gauff (23e) face à Martina Trevisan (59e) en 1h26 : les demi-finales dames ont fait « pschiiiiit », ce jeudi à Roland-Garros.

On pouvait pourtant espérer un autre spectacle, car la Russe Kasatkina, l’ancienne élève de Philippe Dehaes, jouait le plomb jusque-là (pas un seul set concédé) et, de son côté, l’Italienne Trevisan aimait se rappeler qu’elle avait justement battu la petite Américaine, en 2020, pour déjà créer la surprise de se qualifier pour sa première demi-finale à Auteuil. Mais les espoirs étaient plus des espérances fades. À l’image d’un circuit WTA qui manque furieusement de piquant depuis le départ à la retraite de Ash Barty et la faillite mentale de Naomi Osaka, ce Roland-Garros féminin est au régime sans sel…