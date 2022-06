Marc Degryse et Philippe Albert avant Belgique - Pays-Bas: «Battre un adversaire qui se croit supérieur est toujours jouissif»

A chaque Belgique-Pays-Bas, c’est pareil depuis près de trente ans : on ne peut s’empêcher de se rappeler cette belle journée du 25 juin 1994 à Orlando. Ce jour-là, face à des Néerlandais grandissimes favoris avec en leurs rangs les Koeman, de Boer, Bergkamp ou Rijkaard, les Diables rouges avaient signé l’une de leurs plus belles victoires en Coupe du monde. Marc Degryse et Philippe Albert, auteur de l’unique but de la rencontre peu après l’heure de jeu, n’ont rien oublié de cet exploit face à la formation de Dick Advocaat. Ensemble, ils se sont souvenus de cette belle époque aux côtés des Preud’homme, van der Elst, Scifo, Smidts, Staelens ou De Wolf. Tout en n’oubliant pas d’évoquer la génération actuelle et les prochains rendez-vous qui l’attendent. Le Mondial au Qatar, bien sûr, mais avant cela, les retrouvailles avec les Néerlandais, ce vendredi au stade Roi Baudouin.