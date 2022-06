Le mal logement nécessite une intervention rapide des pouvoirs publics

Le 27 janvier dernier, nous nous étions réjoui.es d’apprendre que le gouvernement bruxellois planchait sur une limitation de l’indexation des loyers à 2 %. L’urgence sociale touchant de plus en plus de ménages à Bruxelles, comme dans l’ensemble du pays, cette mesure nous semblait non seulement amplement justifiée, mais aussi tout à fait réalisable. Et pourtant, la majorité régionale n’a pu se mettre d’accord sur la proposition de la Secrétaire d’Etat Madame Ben Hamou, le blocage semblant résulter d’un veto du parti Défi et des réticences de l’Open Vld.

On ne peut pas dire que la situation des locataires – qui représentent plus de 60 % des ménages bruxellois – s’est soudainement améliorée. Bien au contraire. Ils et elles doivent faire face dans le même temps à une augmentation des loyers continue et disproportionnée (ces 10 dernières années, ils ont augmenté de 20 % au-delà de l’indexation), une flambée des prix de l’énergie (pour certain.es, cela signifie un triplement de la facture d’énergie), le tout après deux ans de crise covid, ponctués de diminution voire de perte de revenu. Le dernier diagnostic de perspective.brussels nous rappelle en effet l’impact très lourd qu’a eu la pandémie pour de nombreux.ses bruxellois.es, en particulier pour celles et ceux qui passent entre les mailles du filet de la sécurité sociale. Le risque de surendettement, de précarité énergétique et d’expulsion augmente. Avec celui-ci, le besoin d’intervention des services publics et services d’aide sociale. Les Bruxellois.es consacrent en moyenne 35 % de leur budget au coût du logement (loyer et charges), mais cette moyenne cache de véritables disparités entre les ménages. Pour les plus pauvres, il ne reste quasiment plus rien une fois le loyer payé. Certain.es allocataires sociaux consacrent en effet jusqu’à 70 % de leur maigre allocation pour se loger. Des ménages postposent un rendez-vous chez le médecin, se privent d’une alimentation de qualité ou encore d’achat de matériel nécessaire pour le suivi scolaire de leurs enfants pour pouvoir payer (trop cher) le droit de vivre dans un logement trop souvent de mauvaise qualité et/ou surpeuplé (1).