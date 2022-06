Guerre en Ukraine: les lobbyistes russes exclus des locaux du parlement européen

Le parlement européen a exclu jeudi les lobbyistes russes de ses locaux pour les empêcher de diffuser de la « propagande » russe à propos de la guerre en Ukraine, a annoncé sa présidente Roberta Metsola.

La mesure prend « effet immédiatement, les représentants des entreprises russes ne sont plus autorisés à entrer dans les locaux du parlement européen », a indiqué Roberta Metsola sur Twitter. « Nous ne devons leur accorder aucun espace pour répandre leur propagande et leurs versions fausses et toxiques sur l’invasion de l’Ukraine », a-t-elle ajouté.