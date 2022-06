Virgil Van Dijk a tranché: en Ligue des Nations, il ne jouera que face aux Diables

Sortant d’une longue saison après une grave blessure, Virgil van Dijk limitera son expérience de la Nations League au match de ce vendredi. « C’est incroyable de prévoir quatre matches en 11 jours à ce moment-ci de la saison », a expliqué le capitaine de la sélection Oranje. « C’est prévu comme cela, on ne peut rien y faire. Cette accumulation de rencontres augmente le risque de blessure. Les joueurs devraient avoir leur mot à dire à ce sujet, du moins c’est mon opinion. »

En concertation avec le sélectionneur Louis van Gaal, le défenseur de Liverpool sera donc en vacances au coup de sifflet final. « Je ne pense pas que certains vont être jaloux. Les joueurs qui sont là ont tous envie de jouer. À commencer par moi, me limiter à ce seul match na va rien changer à ma façon d’aborder le match, je vais simplement tout donner. Avec le coach, on a abordé le sujet, avant et après la finale de FA Cup, et on est arrivé à cette décision. Physiquement et mentalement, ça va. J’ai évacué la déception des dernières rencontres… »