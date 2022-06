Depp-Heard: un «procès en sorcellerie» qui sanctionne le pouvoir des caméras dans les tribunaux américains

Une contradiction, et non des moindres, émerge du procès Depp-Heard : comment, dans un pays où la liberté d’expression mentionnée dans le premier amendement de la constitution est érigée en valeur fondamentale au point de définir l’âme d’une nation face à toutes les tyrannies, une simple tribune dans un quotidien a-t-elle pu aboutir à un tel thriller judiciaire, et une plainte gagnante en diffamation ? Johnny Depp a donc sauvé sa peau, et remporté avec son avocat Adam Walder la bataille des plaidoiries : il a prouvé, face aux cinq hommes et deux femmes constituant le jury du tribunal de Fairfax, que l’« op-ed » signé par Amber Heard en 2018 dans le Washington Post avait détruit sa carrière au cinéma. Heard avait pourtant, croyait-elle à l’époque, mis toutes les précautions de son côté : elle avait omis de citer l’acteur.