Louis van Gaal prend position: «Kevin De Bruyne mérite le Ballon d’Or»

En dehors des thèmes qui faisaient débat dans la presse néerlandaise (la non-sélection de Wijnaldum, le soutien de Depay à Promes accusé de tentative de meurtre et de trafic de drogue ou la nomination de Dirk Kuyt au poste d’entraîneur à ADO La Haye), le sélectionneur Louis van Gaal a aussi abordé la rencontre de ce vendredi.

« Bien sûr, nous voulons la gagner mais je place d’abord ces matches de Nations League dans le cadre d’une préparation de la Coupe du monde. Je dois former un groupe et je dois avoir la certitude de composer un groupe qui se fait confiance, avec des joueurs qui peuvent accepter de ne pas jouer et qui ne vont pas pourrir l’ambiance. C’est pourquoi j’ai appelé autant de joueurs. Vais-je d’abord aligner ma meilleure équipe contre la Belgique ? C’est quoi la meilleure équipe ? Des joueurs sont absents, d’autres sont chez les Espoirs. Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici novembre. Tactiquement, nous devons mettre des choses au point et nous allons rencontrer une grande nation : ce n’est pas pour rien que la Belgique est 2e à la FIFA et nous 10e. »