Athlétisme: Isaac Kimeli pulvérise son record sur 5.000 m

Déjà qualifié pour les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) et l’Euro de Munich (15-21 août) sur 10.000m, Isaac Kimeli s’est également placé pour ces deux championnats sur 5.000m, ce jeudi soir, au meeting de Montreuil, en banlieue parisienne. L’athlète de l’Olympic Essenbeek-Hal, 28 ans, dont le temps de référence était de 13.13.02, a, pour ce faire, pulvérisé son record personnel en terminant 2e de la course en 13.04.72 derrière le Kenyan Cornelius Kemboi (13.04.31), Robin Hendrix (13.32.55) et Simon Debognies (13.44.40) terminant respectivement 9e et 11e de la course.

Kimeli, qui avait perdu son contrat de sportif de haut niveau chez Sport Vlaanderen à la fin de l’année dernière malgré son titre de vice-champion d’Europe du 3.000 m en salle, pour avoir loupé la finale olympique tant sur 5.000 que sur 10.000m, a ainsi confirmé qu’on l’avait peut-être enterré trop vite. Son chrono est, en effet, le 12e mondial et le 3e européen de la saison. Avec ses 13.04.72, il se hisse aussi au rang de 3e Belge de l’histoire derrière Mohamed Mourhit (12.49.71) et Monder Rizki (13.04.06).