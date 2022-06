Jubilé d’Elizabeth II: fatiguée, la reine sera absente au 2e jour des célébrations

La messe à la cathédrale Saint-Paul doit marquer la première apparition publique du prince Harry et de sa femme Meghan au Royaume-Uni depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans.

Le prince Andrew, 62 ans, à jamais privé de rôle royal, n’y participera pas. Le palais a annoncé jeudi qu’il avait attrapé le covid et serait absent «à regret» de cette cérémonie religieuse, organisée dans le cadre des quatre jours de festivités marquant le jubilé de platine (70 ans de règne) d’Elizabeth II, un record pour un monarque britannique.

Harry et Meghan « ne sont pas les bienvenus »

Le retour de Harry et Meghan, venus des Etats-Unis avec leurs deux jeunes enfants pour les célébrations, a déjà fait couler beaucoup d’encre hostile. «Vous n’êtes pas bienvenus au jubilé» écrivait la semaine dernière dans le Daily Mail Amanda Platell, ex-porte-parole de l’ancien dirigeant conservateur William Hague. «N’ayez pas l’audace de voler les lumières dirigées sur la reine», a aussi averti dans le tabloïd The Sun le photographe royal Arthur Edwards.

Après les tensions familiales de ces deux dernières années, tous les gestes et regards lors de cette messe sont bien sûr examinés à la loupe.

Harry et William se parleront-ils ? Quid de Meghan et Kate ? Depuis deux ans, les relations entre Harry, 37 ans, et William, 39 ans, deuxième dans l’ordre de succession au trône, sont quasi inexistantes. Elles ne sont guère meilleures avec son père le prince Charles, héritier de la couronne.