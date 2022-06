Une vingtaine d’enfants malades lors d’une classe de mer à Blankenberge: l’Afsca enquête

Deux écoles de Zandvliet et Grammont, avec au total 72 élèves et 24 encadrants, effectuent un séjour de sport depuis le 30 mai dans les infrastructures de Sport Vlaanderen à Blankenberge.

Vingt-six enfants de primaire et huit accompagnants sont tombés malades cette semaine, lors d’un séjour à Sport Vlaanderen Blankenberge, indique l’organisme vendredi. «Les premiers résultats font état d’une grippe intestinale mais des examens approfondis apporteront plus d’informations.»

«Personne n’a pour l’instant dû être emmené à l’hôpital et tous les enfants sont suivis par leur médecin généraliste. L’école de Zandvliet a mis fin au séjour et les enfants ont été récupérés par leurs parents. Pour l’autre établissement, les classes de sport se terminent ce vendredi, précise Sport Vlaanderen.

Un enfant est tombé malade lundi. Jeudi, 16 élèves et un adulte d’une école étaient malades à leur tour. Dans l’autre école, 10 élèves et sept adultes sont aussi tombés malades.

L’Afsca se rendra sur place vendredi pour effectuer un contrôle et prélever des échantillons, qui seront analysés en laboratoire. «Nous effectuerons une inspection pour vérifier, entre autres, que tout ce qui concerne les aliments a été correctement stocké. (...) Des échantillons seront également prélevés dans les restes de repas notamment», qui pourront donner plus d’indications dans les prochains jours sur la cause de l’incident. «Pour l’instant, il est trop tôt pour affirmer qu’il y a un lien avec l’alimentation», estime Hélène Bonte, de l’Afsca.