Thibau Nys fait le grand saut: le fils de Sven rejoint une équipe du top niveau sur route

« Je suis très honoré de faire partie de Trek-Segafredo », a commenté Thibau Nys dans le communiqué de sa nouvelle équipe. « Je pense que c’est le bon choix au bon moment pour moi pour aller au plus haut niveau. Rouler dans une équipe du WorldTour a toujours été un rêve et que cela se réalise avec un vélo Trek est encore plus spécial. Comme ça, je peux combiner la route au plus haut niveau et le cyclo-cross au plus haut niveau avec Baloise Trek Lions. »

Thibaut Nys a remporté la Flèche du Sud (2.2) au Luxembourg à la fin du mois du mai dans la foulée d’une troisième place à l’Antwerp Port Epic/Sels Trophy (1.1).