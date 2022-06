Guerre en Ukraine, jour 100: le point sur les combats

Cent jours ont passé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février. L’armée russe contrôle actuellement 20 % du territoire ukrainien, et la région Louhansk dans le Donbass est sur le point de tomber.

« Nous avons rencontré quelques succès dans la bataille pour Severodonetsk. Mais il est encore trop tôt. C’est la zone la plus difficile actuellement », a indiqué jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, évoquant une situation similaire aux alentours notamment à Lyssytchansk et à Bakhmout.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie atteint vendredi son 100e jour, une offensive qui a permis à Moscou de s’emparer de 20 % du territoire ukrainien et qui se concentre sur la région du Donbass (est) et sa ville stratégique de Severodonetsk.

Concernant la région du Donbass dans son ensemble, il a indiqué que la situation n’avait pas « changé de manière significative dans la journée ». Il avait fait savoir un peu plus tôt que la situation dans l’est était « vraiment difficile (…) Nous perdons de 60 à 100 soldats par jour, tués au combat, et quelque 500 sont blessés ».

« Aujourd’hui nous combattons et tenons chaque mètre de la région de Louhansk », a indiqué vendredi matin Serguiï Gaïdaï, gouverneur de ce territoire. « Et, malgré toutes les déclarations des Russes, nous célébrons son anniversaire sous le drapeau ukrainien ».

« Depuis 100 jours, ils détruisent tout ce qui démarquait la région de Louhansk », a-t-il ajouté, affirmant que plus de 400 km de « routes aux standards européens » avaient été détruites ainsi que 33 hôpitaux, 237 cliniques rurales, près de 70 écoles et 50 maternelles.

La veille, il avait affirmé que Severodonetsk, capitale administrative du Donbass, était « occupée à 80 % » par les forces russes et que les combats font rage dans les rues.

Après l’échec de leur offensive éclair pour faire tomber le gouvernement de Kiev, les forces russes se concentrent sur la conquête du Donbass où se joue désormais une guerre d’usure.

La région de Louhansk, à deux semaines de tomber aux mains des Russes

Les troupes russes ont le contrôle de 90 % du territoire de la région Louhansk et devraient contrôler le reste de l’Ouest ukrainien dans les deux prochaines semaines, a annoncé vendredi le ministère de la Défense britannique dans un nouveau rapport.

Les Britanniques soulignent que l’armée russe est dans une position de « réussite tactique » dans la région du Donbass, constituée de Louhansk et Donetsk. Les troupes russes se concentrent désormais sur la prise de la région de Louhansk, où se déroulent actuellement des combats dans la ville de Severodonetsk.

Severodonetsk, capitale administrative de la région, est « occupée à 80 % » par les forces russes et les combats font rage dans les rues, selon le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï. L’intention de l’armée russe serait désormais de progresser vers le sud en direction de Donetsk.

Les troupes ukrainiennes ont toutefois maintenu leurs positions dans la ville durant la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé l’armée ukrainienne. Des combats de rues sont toujours en cours.

Les forces russes contrôlent actuellement « environ 20 % » du territoire ukrainien, soit près de 125.000 km2, a indiqué jeudi le président ukrainien. L’invasion de l’Ukraine par la Russie atteint vendredi son 100e jour.

Marioupol bis ?

Les dirigeants ukrainiens ont ces derniers jours accusé Moscou de vouloir faire de Severodonetsk un « nouveau Marioupol ». Ce port stratégique sur la mer d’Azov, conquis mi-mai après la reddition de plus de 2.000 combattants ukrainiens qui s’étaient retranchés dans l’aciérie Azovstal, a été largement détruit par le pilonnage russe.

La pression russe reste également importante sur Donetsk, l’autre région du Donbass, notamment Sloviansk, à quelque 80 km à l’ouest de Severodonetsk. Les habitants de la région manquent notamment de gaz, d’eau et d’électricité, selon Kiev. L’Ukraine attend des livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par le président américain Joe Biden, en espérant que cela change le rapport de force sur le terrain.

La Russie a affirmé jeudi avoir stoppé l’afflux de « mercenaires » étrangers voulant combattre aux côtés de l’armée de Kiev, à force de leur infliger de lourdes pertes ces dernières semaines. Selon le ministère russe de la Défense, le nombre de combattants étrangers a été « quasiment divisé par deux », passant de 6.600 à 3.500, et un « grand nombre » d’entre eux « préfèrent quitter » le pays « le plus rapidement possible ».

Dans le sud, les Ukrainiens s’inquiètent d’une possible annexion des régions conquises par les forces russes, Moscou évoquant des référendums dès juillet.

« Cette guerre n’aura pas de vainqueur »

La guerre en Ukraine « n’aura pas de vainqueur » a jugé vendredi le coordinateur de l’ONU dans le pays, au 100e jour de l’invasion russe.