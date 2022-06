Isaac Kimeli: «Je veux gagner une médaille à l’Euro»

Jeudi soir, au meeting international de Montreuil (banlieue parisienne), Isaac Kimeli n’a pas fait les choses à moitié. L’athlète de l’Olympic Essenbeek-Hal a terminé 2e du 5.000 m en 13 min 04.72, une amélioration de près de… 10 secondes de son ancien record personnel (13.13.02). Un chrono de valeur mondiale qui lui a également permis de se hisser à la 3e place européenne de la saison (et la 12e mondiale) et à la 3e place du ranking belge derrière Mohamed Mourhit (12.49.71) et Monder Rizki (13.04.06) et juste devant Bashir Abdi (13.04.91).