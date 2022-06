Guerre en Ukraine: un ancien Premier ministre russe disgracié a quitté la Russie sans laisser de traces

L’ancien Premier ministre russe Mikhail Kasyanov a quitté le territoire russe. « Il est actuellement à l’étranger, je ne connais ni son adresse de résidence ni la date de son retour », a confié vendredi Konstantin Merslikin, collègue de Kasyanov au sein de son parti, à l’agence de presse de l’État russe Tass.

Merslikin ignore également les causes de son départ à l’étranger. Les pressions subies par les critiques et les opposants du régime russe se sont accentuées au fur et à mesure des jours de conflits en Ukraine.