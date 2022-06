Supporters usurpés, agressés et blessés: le Real Madrid demande des réponses après le fiasco du Stade de France

« Compte tenu des événements malheureux qui ont eu lieu le 28 mai dans les environs et aux accès du Stade de France, y compris à l’intérieur du stade lui-même, le Real Madrid tient à dire ce qui suit pour défendre ses fans qui ont été victimes de ces événements :

L’UEFA a annoncé lundi l’ouverture d’une « enquête indépendante » sur le fiasco du Stade de France. Le match au sommet du foot européen, à savoir la finale de la Ligue des champions qui a vu samedi la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0), avait démarré à Saint-Denis avec un retard de plus de 30 minutes en raison de scènes de chaos à l’extérieur du stade, entre afflux de supporters et tentatives d’intrusion.

1. Nous voulons savoir quelles ont été les raisons qui ont motivé cette désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération en tenant compte de ce qui s’est passé ce jour-là.

2. Nous demandons également des réponses et des explications qui déterminent qui était responsable de laisser les fans sans assistance et sans défense. Des supporters dont le comportement général a toujours été exemplaire.

Nous comprenons que ce qui aurait dû être une grande fête de football pour tous les fans qui ont assisté au match a conduit à des événements malheureux qui ont provoqué une profonde indignation dans le monde entier.

Comme on l’a clairement vu dans les images offertes par les médias, de nombreux fans ont été violemment agressés, harcelés et usurpés. Certains événements ont également eu lieu alors qu’ils circulaient dans leurs voitures ou en autobus, craignant pour leur intégrité physique. Certains d’entre eux ont même dû passer la nuit à l’hôpital à cause de leurs blessures.

Le football a transmis au monde une image très éloignée des valeurs et des objectifs qu’il doit toujours poursuivre.