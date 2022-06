Consultation citoyenne sur la réforme de l’Etat: près de 3.000 «idées» récoltées

Lancée par la Vivaldi il y a six semaines, la consultation citoyenne, via internet, relative à la réforme de l’Etat s’achève lundi prochain. Jeudi soir, on comptait 61.981 contributions générales, et 2851 « idées » soumises par les participants.

Fin avril, le gouvernement fédéral lançait une consultation populaire, via internet, la plateforme unpayspourdemain.be, ayant trait à la forme de l’Etat et devant inspirer les politiques avant une présumée réforme de l’Etat en bonne et due forme en 2024-2025. Les citoyens étaient invités à participer dans un délai de six semaines. Nous y sommes presque. Le terme, c’est lundi prochain. A quelques jours de l’échéance, on compte (les données obtenues jeudi) 188 612 visites du site unpayspourdemain.be. Plus précisément, 13.442 personnes ont réellement « participé » , parmi 61.981 « contributions » générales, en répondant à l’une ou l’autre des nombreuses questions et autres « enjeux » et « thématiques » (quid de l’Etat, de nos institutions, du régime des pensions, du système électoral, etc.). Plus précisément encore, on dénombre 2 851 « idées proposées ». A noter : 48 « groupes » (autorités locales, associations, écoles…) ont pris part à la consultation.

D’aucuns dans la majorité fédérale souhaitaient prolonger l’opération de deux semaines, cela n’a pas été possible. David Clarinval (ministre des Classes moyennes), en charge des réformes institutionnelles avec Annelies Verlinden (ministre de l’Intérieur), encourage, nous dit-on, les citoyens à se manifester dans la ligne droite. Il est vrai que l’opération n’est pas franchement un énorme succès, du moins à ce stade, à trois jours de la conclusion. A suivre. Quoi qu’il en soit, les « idées » récoltées (près de 3.000, quand même) seront analysées en première main par les politologues Dave Sinardet (VUB) et Jean-Benoit Pilet (ULB), et la constitutionnaliste Patrica Popelier (Universiteit Antwerpen).