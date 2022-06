Les vieux stades, le plaisir gourmet de certains amateurs de football

Voir le Camp Nou, Old Trafford ou San Siro, c’est bien. Mais pour certains amateurs, se glisser dans de vieux stades qui portent les traces du temps et renvoient quelque chose de la ferveur passée, c’est encore mieux.

C’était il y a quelques mois, au stade de la Neuville, à Charleroi. L’Olympic affrontait ce soir-là un adversaire moins bien classé que lui, dans une rencontre de D1 amateurs – l’équivalent d’une troisième division. Dans les tribunes, des supporters locaux essentiellement, mais aussi un groupe de jeunes Allemands, sans écharpe ni drapeau, dont la présence finit par susciter l’interrogation. Et pour cause, il était très peu probable qu’ils fussent là pour soutenir une des deux équipes.

Mais alors, que faisaient-ils là, loin de chez eux, devant un match d’une division inférieure, a fortiori par un samedi soir humide et venteux ? L’explication était en réalité très simple : ils étaient là pour assouvir leur goût des vieux stades de football. Et ce soir-là, dès l’entrée, ils surent que l’enceinte carolo, dont une partie a été érigée dans les années 1930 et qui dégage la forte impression d’être restée dans son jus, allait beaucoup leur plaire.