Mobilité : l’importance du vélo pour une mobilité durable et intelligente

« L’Union Européenne doit se doter, à côté de ses autres programmes en matière de mobilité notamment ferroviaire, d’une vision ambitieuse pour le vélo. C’est notre conviction et notre demande. Le vélo fait partie des solutions nécessaires pour aujourd’hui et pour demain », commente le ministre dans un communiqué.

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a signé jeudi à Luxembourg, en marge du conseil des ministres européens de la Mobilité, un appel à la Commission Européenne à se doter d’une véritable politique cycliste pour l’Europe et à faire de 2024 l’Année européenne du vélo. Cette « European Bicycle Declaration » a été signée avec le Luxembourg, le Danemark, les Pays-Bas, l’Autriche et l’Irlande.

À lire aussi Verdir vos déplacements pour faire baisser vos impôts

Les États membres cosignataires ont formulé trois suggestions concrètes

Tout d’abord, « l’Europe doit donner la priorité au vélo dans les nouvelles initiatives telles que le Pacte européen pour le climat, la nouvelle stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente et la nouvelle stratégie européenne pour une mobilité urbaine ». Ensuite, « davantage de fonds européens doivent être alloués à la politique cycliste, notamment dans le cadre du Green Deal européen ». Enfin, « la sensibilisation auprès des citoyens doit être renforcée afin de mettre en avant les avantages du vélo en tant que mode de transport durable, efficace et moderne avec un impact positif sur l’économie. »